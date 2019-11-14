РИАМО - 14 ноя. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила предоставление земельного участка для строительства поликлиники в рамках реализации проекта жилого комплекса «Царицыно» в Южном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста

Площадь выделенного участка составит 1,14 гектара. Он расположен на 6-ой Радиальной улице, дом 7, корпус 36. Там планируют построить детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену.

«В дальнейшем, по мере роста населения района, пропускную способность поликлиники планируется увеличить до 750 посещений», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Сумма поэтажной площади объекта в габаритах наружных стен составит 44,4 квадратного метра, высота – 45 метров.

Она добавила, что строительство поликлиники будет за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что город полностью обеспечит дольщиков ЖК «Царицыно», которые пострадали от действий недобросовестного застройщика, необходимой социальной инфраструктурой.

Достройка домов ЖК «Царицыно» на 6-ой Радиальной улице осуществляется за счет средств городского бюджета силами АО «Мосотделстрой № 1».