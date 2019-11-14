РИАМО - 14 ноя. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг согласилась предоставить ОАО «РЖД» земельный участок в аренду для строительства остановочного пункта Курьяново в Юго-Восточном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Примерная площадь арендованного участка составит 0,047 гектара, его предоставят РЖД для строительства остановочного пункта «Курьяново».

«Новая станция войдет в состав второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), который свяжет Нахабино и Подольск. Ее строительство предполагается в непосредственной близости от жилых районов Марьино и Печатники», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова

Сейчас на этом участке строительные работы не ведутся, добавила она.