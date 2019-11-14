РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 ноя. Два новых детских сада на 250 и 120 мест откроются в микрорайоне Самолет подмосковных Люберец в начале 2020 года, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий вместе с генеральным директором ГК «Самолет Девелопмент» Игорем Евтушевским провели выездное совещание на объектах.

«Микрорайон Самолет – новый, большой, активно развивающийся. Здесь много молодых семей с маленькими детьми, поэтому существует необходимость в детских садах. Уже в начале 2020 года здесь откроются два новых детских учреждения – садики на 250 и на 120 мест. Их открытие решит и вопрос с дефицитом мест в ясельных группах: в садах предусмотрены 6 ясельных групп», – сказал Ружицкий.

На объектах завершили все строительные работы, сейчас заканчивается комплектация мебелью. В декабре текущего года сады будут введены в эксплуатацию. Первых воспитанников учреждения примут в начале 2020 года.

«В садиках просторные, современные, оригинально оформленные группы, музыкальные и спортивные залы, бассейн, удобные площадки для игр. Уверен, маленьким жителям здесь будет комфортно, тепло и уютно!» – отметил Ружицкий.

В первом квартале 2020 года откроет свои двери еще один детский сад на 360 мест – в поселке Томилино городского округа Люберцы.