РИАМО – 14 ноя. Эксперты Росконтроля провели исследование цыплят-бройлеров популярных у россиян марок и назвали самые безопасные из них для употребления в пищу, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В тестировании приняли участие образцы от семи брендов: «Петелинка», «Латифа Халяль», «Ясные зори», «Троекурово», «ВкусВилл», «Петруха» и «Белая птица». Согласно маркировке продукции брендов, все они относятся к первому сорту», – отмечается в материале.

Специалисты провели гистологическое и микробиологическое исследования на присутствие сальмонеллы и листерии, проверили наличие антибиотиков и консервантов в продукции. Кроме этого, изучили вкусовые качества тушек, их общее состояние, массовую долю влаги и свежесть.

По итогам проверок, у двух образцов – «Троекурово» и «Белая птица» – обнаружили признаки сомнительной свежести и сероватый оттенок подкожного жира. Эти бренды добавили в список товаров с замечаниями.

Тушки брендов «Петелинка», «Латифа Халяль», «Ясные зори», «Белая птица» не соответствуют указанному в маркировке ГОСТу по степени снятия оперения – на некоторых обнаружили волосяные перья. В тушках цыплят «Петелинки», «Латифе Халяль» и «Троекурово» эксперты нашли остатки ветеринарного лекарственного препарата, но его доза была мала – вреда для здоровья он не несет.

Бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе, сальмонеллы и листерии в тушках при тестировании не выявили.

Лучшими признали цыплят от «ВкусВилла и «Ясных зорь». Далее расположились «Петруха», «Петелинка» и «Латифа Халяль». Продукцию данных марок можно покупать без опаски. «Троекурово» и «Белая птица» попали в список с замечаниями.