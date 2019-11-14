РИАМО - 14 ноя. По результатам конкурса на получение премии победителями стали десять молодых ученых и пять авторских коллективов Подмосковья, каждый из которых получит премию по 700 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Молодые ученые получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей за научно-технические достижения и их практическое применение. Победителями подмосковного конкурса стали десять молодых ученых и пять авторских коллективов Московской области.

«Это молодые ученые и специалисты из Жуковского, Черноголовки, Фрязина, Красногорска, Раменского, Дубны, Королева, Пущина, Мытищ, а также нашего МОНИКИ, который территориально относится к Москве», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что научный потенциал Подмосковья на сегодня один из самых сильных в стране и правительство Московской области уделяет особое внимание созданию условий для привлечения молодежи в научную и инновационную деятельность на территории региона. Более 30% научных сотрудников региона — специалисты не старше 40 лет.

Ранее вышло распоряжение губернатора Московской области Андрея Воробьева о присуждении ежегодных премий в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в 2019 году.

Подробнее со списком молодых ученых и специалистов, которые получили премию в 2019 году можно ознакомиться по ссылке.