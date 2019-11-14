РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. Детский спортивный турнир по игре в городки и открытая тренировка по воркауту пройдут в парке Талалихина Подольска 16 ноября, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке Талалихина Подольска 16 ноября в 11:00 состоится турнир по игре в городки среди детей. Цель данного мероприятия – развитие национального вида спорта, ведь игра в городки – русская народная спортивная игра. Турнир проводит Подольская городская Федерация городошного спорта при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации округа», – говорится в сообщении.

Также 16 ноября состоится открытая тренировка по воркауту среди юношей и девушек. Принять участие смогут все желающие.

В игре в городки необходимо с определенных расстояний «выбивать» метанием биты «города» – фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных цилиндров, называемых «городками».