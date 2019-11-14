РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 ноя. ДТП по вине пьяного водителя произошло в микрорайоне Дубровицы подмосковного Подольска, в результате столкновения двух иномарок пострадала 50-летняя женщина, она находится на амбулаторном лечении, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

Авария произошла утром 13 ноября на автодороге Дубровицы – Студенцы – Армазово – Луковня.

«В микрорайоне Дубровицы 13 ноября в 6:00 водитель 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Hyundai Solaris двигался в сторону поселка Дубровицы, напротив дома №5 выехал на встречную полосу движения и врезался в двигающийся навстречу автомобиль Datsun. В результате столкновения пострадала женщина 1969 года рождения, управлявшая автомобилем Datsun», – сказала сотрудница.

Она добавила, что отделом дознания УМВД России по Подольску в отношении водителя, управлявшего автомобилем Hyundai Solaris, возбуждено административное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. У данного водителя нарушений в 2018 и 2019 годах не было.