РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 ноя. Порядка 6,5 тысяч новых рабочих мест может появиться в подмосковном Красногорске при реализации проекта, представленного на областном конкурсе «Территории роста», сообщила первый замминистра экономики и финансов Московской области Екатерина Зиновьева.

Третью стратегическую сессию «Инструменты развития территории» открыли в бизнес-центре Riga Land в Красногорске в четверг. В мероприятии приняли участие министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, представители министерств региона и муниципальных образований Подмосковья.

«Красногорский проект очень интересен. Сейчас он структурирован как центр деловой активности и медицинских услуг. В прогнозах проекта – создание 6,5 тысяч новых рабочих мест и порядка 25 миллиардов рублей частных инвестиций», – сказала Зиновьева.

По словам первого заместителя главы администрации горокруга Красногорск Ирины Цеплинской, за время проведения конкурса заявка, которую подал муниципалитет, претерпела изменения.

«Мы вносим коррективы, учитываем планы наших инвесторов, вводные от экспертов. Проект будет затрагивать комплексное развитие всего нашего городского округа. Нам очень важно, чтобы развивались как центр города, так и все наши территории. Безусловно, наша заявка будет отражать видение того, что Красногорск – это деловая столица, деловой центр Подмосковья», – подчеркнула Цеплинская.

Всего в финал конкурса вышли восемь заявок от 9 муниципалитетов региона.

«Основная задача сессии – окончательно структурировать проекты и после подведения итогов выбрать победителей», – сказала Зиновьева.

Она отметила, что участников ждут три напряженных практических дня работы с экспертами. Далее команды будут дорабатывать свои проекты уже на местах.

«Основная задача конкурса – сформировать реальные точки роста экономики муниципалитетов», – подчеркнула Зиновьева.