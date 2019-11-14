РИАМО – 14 ноя. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг утвердили в третьем чтении законопроект, согласно которому органы местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья наделяются государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, передает корреспондент РИАМО.

«Вашему вниманию представлен проект закона «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная.

Она отметила, что органы местного самоуправления наделяются на 2020 год следующими государственными полномочиями: обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения и предоставление необходимых транспортных средств, средств связи.

По ее словам, финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, будет осуществляться из бюджета Московской области в форме субвенций бюджетам соответствующих муниципальных образований Подмосковья, предоставляемых за счет субвенций из федерального бюджета.

В материале уточняется, что принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области.

Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.