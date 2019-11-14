РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 ноя. В рамках областного проекта «Быстрые решения» в подмосковном Красногорске улучшили пропускную способность трех перекрестков дорог регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Время проезда на трех перекрестках сократилось в 2-3 раза благодаря локальным мероприятиям по устройству дополнительных полос. Изменения стали заметны для 26 тысяч жителей Красногорского городского округа», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

На примыкании Волоколамского шоссе с улицей Вилора Трифонова среднесуточная интенсивность движения составляет порядка 4,5 тысяч автомобилей – на участке устроили поворотную и разгонную полосу. На пересечении улиц Народного ополчения и Ленина временно организовали дополнительную поворотную полосу.

Кроме того, в поселке Нахабино на примыкании дороги «ММК – Павловская Слобода – Нахабино» и Волоколамского шоссе, где интенсивность более 3,4 тысяч автомобилей в сутки, устроили дополнительную полосу движения.

«Всего в этом году транспортную ситуацию улучшили на 26 перекрестках в 12 муниципалитетах. Все перекрестки, включенные в программу, были выбраны по результатам обследований и предложений жителей региона», – добавляется в материале.

Проект «Быстрые решения» реализуется на дорогах Подмосковья с 2018 года. В 2018 году мероприятия провели на 80 перекрестках: дополнительные полосы движения были организованы на 42 участках, на 12 участках устроили дополнительные обгонные полосы и на 26 дорогах появились удобные повороты. С адресным списком можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.