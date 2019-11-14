РИАМО - 14 ноя. Министерство ЖКХ Подмосковья и региональные операторы проведут в Московской области 15 ноября ряд мероприятий в честь Всемирного дня рециклинга (вторичной переработки отходов), говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Мероприятия проведут с просветительской целью, и чтобы увеличить число жителей, вовлеченных в раздельный сбор мусора, привлечь внимание к проблеме вторичной переработки.

«Благодаря тому, что более 65% населения Московской области уже разделяют отходы дома, на вторичную переработку идет около одного миллиона тонн твердых отходов. В следующем году это число увеличится минимум вдвое», — сказал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что активная позиция жителей Московской области по раздельному сбору позволяет обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку. Сейчас этот показатель составляет 20%, а в ближайших планах достичь 50% вторичной переработки от всего объема твердых коммунальных отходов в области.

Сейчас в регионе работает несколько десятков предприятий, которые занимаются вторичной переработкой отходов. Они перерабатывают пластик, бумагу, картон, металл, текстиль, покрышки.

В рамках Всемирного дня рециклинга в Балашихе 15 ноября на площади Славы, дом 1, установят мобильные баки для раздельного сбора отходов. Каждый участник акции, который принесет пластик, стекло, макулатуру, металл, получит сувениры и подарки.

В Клину для 350 учащихся младших классов гимназий проведут серию экоуроков.

В Подольске 15 ноября установят контейнеры системы «Два бака» на новой контейнерной площадке. Кроме того, в торговых центрах округа продолжается акция по сбору пластиковых крышечек. На финансы от сдачи этого вторсырья фондом «Волонтеры в помощь детям» будут закуплены инвалидные кресла и необходимое обслуживающее оборудованием сиротам-инвалидам.

В Химках и Королеве с 16 ноября по субботам в течение месяца будут работать мобильные пункты сбора шин, обуви и бытовой техники.

На показ документальных фильмов экологической направленности в рамках Международного фестиваля ECOCUP приглашает региональный оператор ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» 16 ноября. «ЭкоЧашка» – это ежегодный международный фестиваль зеленого документального кино. В программе фестивального показа в Люберцах короткометражная программа «Сэконд-хэнд», включающая 10 фильмов. Принять участие в фестивальном просмотре можно зарегистрировавшись по ссылке. Показ документального экологического кино состоится в 17:00 на базе Картинной галереи Люберец.

Всемирный день рециклинга отмечается ежегодно во многих странах мира для привлечения внимания к проблемам ограниченности ресурсов, загрязнения окружающей среды, а также управления отходами. Первый завод по предварительной сортировке мусора был введен в эксплуатацию еще в 1895 году.