РИАМО - 14 ноя. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг утвердили соглашение, согласно которому Подмосковье направит 2 миллиарда рублей на строительство центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот», передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается утвердить заключение соглашения между министерством обороны Российской Федерации, городом Москвой и Московской областью об обеспечении организации военно-патриотического воспитания молодежи и популяризации военной и иной государственной службы от 10 сентября 2019 года», - сказала на заседании думы министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Соглашение 10 сентября подписали министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках данного соглашения в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» будет построен учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В его названии отражены такие понятия, как армия, воля, атака, напор, гордость, активность, Россия, дозор.

В соответствии с соглашением Московская область софинансирует мероприятия по созданию «Авангарда». Размер софинансирования из подмосковного бюджета составит 1 миллиард рублей в 2019 году и 1 миллиард рублей в 2020 году.

Деятельность центра «Авангард» будет направлена на обучение учеников старших классов первичным навыкам военной подготовки, организацию военно-патриотического воспитания молодежи и популяризацию военной и иной государственной деятельности.

Центр будет оснащен современными компьютерными классами, тренажерами и мультимедийным оборудованием. Обучение планируется организовать с внедрением современных методик и передовых образовательных технологий с планируемым количеством обучающихся до 600 школьников в смену. В течение года таких смен будет более 40.