РИАМО - 14 ноя. В столичном СИЗО умер один из арестантов, которого привлекли по уголовному делу, связанному с наркотическим средствами, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы УФСИН по Москве.

«13 ноября в санузле одной камер СИЗО-3 Москвы обвиняемый нанес себе прорезы. Сотрудники учреждения незамедлительно приняли меры по оказанию медпомощи с одновременным вызовом скорой помощи. Прибывшей бригадой проводились реанимационные действия, однако спасти обвиняемого не удалось», - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибший привлекался к ответственности по статье 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») и находился в СИЗО с 19 июля.

Также погибший состоял на профилактическом учете как склонный к употреблению наркотических средств.