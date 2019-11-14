РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В подмосковном Подольске волонтеры передали средства личной гигиены и гостинцы мужчине, который приехал из Санкт-Петербурга и оказался в больнице без документов, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 13 ноября волонтеры движения «Милосердие – Подольск» навестили в травматологическом отделении Подольской городской клинической больницы мужчину, который оказался в сложной ситуации. Он приехал из Санкт-Петербурга, все документы утеряны. Был доставлен в больницу по скорой, сейчас нуждается в лечении и помощи. Волонтеры принесли ему средства личной гигиены и небольшие гостинцы», – говорится в сообщении.

Также активисты узнали о помощи, которая также необходима будет больному.