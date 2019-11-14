РИАМО - 14 ноя. До конца текущей недели в Подмосковье и Москве сохранится повышенное атмосферное давление, будет преимущественно без осадков, температура по ночам будет около 0 градусов, а днем она будет положительной – средняя температура превысит норму на 3-5 градусов, будет солнечно, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на 15 ноября в Москве будет минус 2 – 0 градусов, в центре – плюс 1-3, в Подмосковье – минус 4 – плюс 1 градус. Днем воздух в столице прогреется до плюс 4-6 градусов, в области – до плюс 1-6.

«В выходные станет больше облаков, но обойдется преимущественно без осадков. В субботу, 16 ноября, ночью в Москве минус 1 – плюс 1 градус, по области – минус 3 – плюс 2 градуса, днем – плюс 3-5 градусов и 1-6 градусов соответственно», — говорится в сообщении.

Днем 17 ноября в Москве потеплеет до плюс 5-7 градусов, по области – до плюс 2-7.

В начале новой недели сохранится примерно такая же погода, но температура немного понизится. Днем 18 ноября будет плюс 1-6 градусов, 19 ноября – 0 – 5 градусов.