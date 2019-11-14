РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска неизвестные украли две ели, высаженные в октябре активистами в Саду камней памяти и славы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Виктор Макаров.

«Еще далеко до Нового года, но уже начались кражи елочек. Предположительно в ночь на 12 ноября неизвестные украли две елочки во дворе дома №11 на улице Генерала Смирнова. Жители дома купили на свои средства 170 елей и высадили аллею 25 октября, чтобы облагородить Сад камней. Мы подали заявление в полицию и назначили награждение в 5 тысяч рублей за информацию о том, кто это сделал», – сказал Макаров.

По его словам, жители купили 170 елочек за 113 050 рублей и отдали за доставку 12 600 рублей. Сумму ущерба он оценил в 1 479 рублей. В этом месте стоит видеокамера по программе «Безопасный город», благодаря которой ранее нашли двух молодых женщин, укравших в этом же дворе фигуру футболиста Артема Дзюбы.

«В настоящее время проводится проверка сотрудниками уголовного розыска, направленная на установление личности», - сказала сотрудница пресс-службы УМВД России по городу Подольск.