РИАМО - 14 ноя. В России планируют запретить опасным преступникам водить такси, автобусы и троллейбусы, инициатива принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Минтранс подготовил и опубликовал на законопроект, запрещающий юрлицам и ИП допускать к управлению таксомоторами, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование» (в случаях, когда преступления были признаны тяжкими и особо тяжкими), «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации», — говорится в статье.

При этом условный срок не станет препятствием для управления транспортом.

Согласно документу в течение 120 дней после принятия закона все водители пассажирских транспортных средств должны будут предоставить работодателю справку о судимости.

Планируется также внести в закон «О государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей» норму, которая запретит гражданам при наличии судимости, желающим перевозить пассажиров, регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

Законопроект поручил разработать президент РФ Владимир Путин. Эту инициативу предложил Собянин – мэр отметил, что большое количество людей работает с неснятой судимостью за тяжкие преступления.