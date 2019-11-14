РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 ноя. Сотрудники полиции в подмосковной Балашихе задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего собутыльника в ходе пьяной ссоры, сообщил в четверг «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, труп 29-летнего мужчины с колото-резаными ранами грудной клетки нашли 13 ноября на лестничной площадке дома №28 по улице Зеленой в Балашихе.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОУР совместно с УУП за совершенное преступление установлен и доставлен в следственное отделение по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области местный житель 1994 года рождения. Он задержан», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.