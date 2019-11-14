РИАМО - 14 ноя. СК завершил расследование дела об избиении 23-летним репетитором музыки своей несовершеннолетней ученицы, и теперь мужчина предстанет перед судом, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Обвиняемый с ноября 2018 года два раза в неделю преподавал восьмилетней девочке игру на фортепьяно. В один из уроков музыки репетитор неоднократно и систематически нанес ей побои и применял физическую силу», - сказала Иванова.

Она отметила, что учитель причинил ребенку физическую боль и психологическую травму.

Мужчина во всем сознался, но отметил, что его действия были совершены в воспитательных и учебных целях.

Следствие собрало много доказательств преступления, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.