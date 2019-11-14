РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В подмосковном Подольске с сентября текущего года вакцинировали против гриппа около 90 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Вакцинация от гриппа включена в национальный календарь прививок. Этим календарем определена группа риска, и состоящим в ней прививка должна быть сделана в обязательном порядке. Это дети, начиная с шестимесячного возраста, учащиеся школ с 1 по 11 класс, студенты профессиональных образовательных организаций и вузов, работники медицинских и образовательных учреждений и другие.

«Компания по вакцинации от гриппа в Подольске, которая началась с 9 сентября, продлится до 1 декабря текущего года. В данный момент в округе были привиты около 90 тысяч человек, из них 44 тысячи детей. Для прививок используются вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс». На текущей неделе, в рамках национального календаря прививок, поступили вакцины в количестве 108 тысяч доз», – говорится в сообщении.

Для гриппа характерна высокая температура в первые же сутки, головная боль, признаки интоксикации в виде ломоты в мышцах и в теле. Только на вторые и третьи сутки может появиться заложенность носа и иные симптомы ОРВИ. Именно высокой температурой — 38,5, 39 и 40 градусов, которая держится несколько дней – отличается грипп.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) формирует состав вакцины на новый эпидемический сезон. Мониторинг возбудителя вируса гриппа проводится по всему миру. В предстоящем эпидсезоне 2019-2020 годов трехвалентные вакцины против гриппа будут содержать вирусы «Брисбен», «Канзас» и «Колорадо».