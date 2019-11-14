РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 ноя. Детскую площадку установили во дворе в квартале «Новский» подмосковной Балашихи в рамках комплексного благоустройства по губернаторской программе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева по комплексному благоустройству дворовых территорий в Балашихе в 2019 году завершена на 95%. Перечень работ включил ремонт внутридворовых проездов, организацию новых мест для парковки автомобилей, установку дорожных знаков, фонарей, монтаж детских игровых и спортивных площадок.

«Благоустройство мы делали по пожеланиям граждан – в течение года люди писали обращения на портал «Добродел», рассказывали о своих проблемах управляющим компаниям, главе города Сергею Юрову и его заместителям на личных приемах и при встречах. Также шел прием граждан в управлении благоустройства. Мы собирали информацию и на основании самых острых проблем запланировали работы по благоустройству и реализовали их», – сказала замначальника управления благоустройства администрации Балашихи Яна Преловская.

Она добавила, что двор в квартале «Новский» был также комплексно благоустроен. Там установили детскую игровую площадку, ограждения, урны и скамейки и уложили новый асфальт.

В 2019 году в Балашихе комплексно благоустроили 49 дворов. Также по губернаторской программе установили три большие детские игровые площадки. В 2020 году планируется благоустроить около 50 дворовых территорий.