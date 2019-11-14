РИАМО - 14 ноя. Московские следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины 1979 года рождения у дома на Нахимовском проспекте, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 13 ноября 2019 года возле жилого дома, расположенного по Нахимовскому проспекту в городе Москве, неизвестный выстрелил в мужчину 1979 года рождения. От полученного ранения последний скончался на месте происшествия», - сказала Иванова.

В настоящее время следователи ведут оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным ряда СМИ, погибшим является чемпион по тайскому боксу Ашот Болян.

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