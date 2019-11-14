РИАМО - 14 ноя. Домодедово, Истра, Красногорск, Подольск, Рузский округ, Ступино, Шатура, Электросталь и Павловский Посад принимают участие в финале конкурса «Территории роста - 2019», победители получат грант из бюджета Подмосковья, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Для участия в итоговом отборе с условием доработки концепций допущены городские округа: Домодедово, Истра, Красногорск, Подольск, Рузский, Ступино, Шатура, Электросталь и Павловский Посад. При этом Электросталь и Павловский Посад представляют общий проект. Мы как организаторы надеемся, что к итоговому заседанию конкурсной комиссии в конце декабря мы увидим проработанные проекты, в которых будут учтены все замечания, сделанные экспертами в ходе рабочих сессий и во время текущей работы», - сказала министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

Она добавила, что на стратегической сессии, которая пройдет с 14 по 16 ноября, команды округов будут работать над своими концепциями. Профильные отраслевые эксперты и представители банковского сектора проконсультируют участников конкурса. Доработанные проекты оценит конкурсная комиссия. После этого выберут победителей, которые получат грант из регионального бюджета.

Мухтиярова отметила, что реализация проектов, представленных на конкурс, должна обеспечить создание 26 тысяч новых рабочих мест, поступление 15 миллиардов рублей налогов, привлечь 210 миллиардов рублей частных инвестиций.

Округа-участники конкурса борются за грант в 1 миллиард рублей. В этом году поступило 45 заявок, на предварительном этапе были отобраны 25 проектов.

При оценке концепций учитывают срок реализации, экономическую и бюджетную эффективность, среднюю заработную плату, число новых рабочих мест, объем привлеченных налогов и частных инвестиций, наличие инвесторов. Эти показатели составляют 65% оценки. Остальные 35% - мнение конкурсной комиссии.

Конкурс «Территории роста» впервые провели в Московской области в 2018 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Победителями конкурса в прошлом году стали Балашиха и Реутов, Орехово-Зуевский округ, Коломенский округ и Зарайск, Волоколамский округ, Королев, Богородский округ. Победители конкурса получили на реализацию своих проектов гранты, общий фонд которых составил 1 миллиард рублей.