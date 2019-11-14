РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В Подольске юристы округа бесплатно проконсультировали более 30 горожан во время приема в Едином центре оказания квалифицированной юридической помощи, сообщается на странице организатора, юриста Арсена Дарбиняна в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в Едином центре оказания квалифицированной юридической помощи 13 ноября состоялся очередной прием граждан юристами округа. Консультация проводилась бесплатно. Всего в этот день было проконсультировано 33 гражданина и составлено 8 правовых документов. В приеме участвовали студенты Среднерусского гуманитарно-технического института и Московского областного колледжа информации и технологий», – говорится в сообщении.

Приемы проводятся каждую среду с 17:00 до 20:00. Бесплатную юридическую помощь можно получить по адресу: улица Комсомольская, дом 1, офис 502. Узнать подробности можно по телефону: 8(977)530-88-93.