РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл белорусской команде «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:3, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между хоккейными клубами «Витязь» и «Динамо» прошел 13 ноября в Ледовом комплексе «Минск-Арена» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Он собрал 8 837 зрителей. Главными судьями были Сергей Гусев и Денис Наумов.

«Итог матча «Динамо» Минск – «Витязь» – 4:3. Нам необходимо разобраться, почему мы так плохо в этот вечер играли в обороне», – сказал главный тренер ХК «Витязь» Михаил Кравец.

По словам главного тренера минской команды Крейга Вудкрофта, они знали, что придется встретиться с сильным соперником, и серьезно готовились к игре.