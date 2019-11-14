РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 ноя. Сотрудники полиции Балашихи выявили двух нарушителей правил перевозки детей во время рейда на дорогах городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд «Ребенок-пассажир» был направлен на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдение правил и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в ходе мероприятия по адресу: Балашиха, улица Крупешина – улица Заречная с 12:00 до 14:00 13 ноября проверили 70 автомобилей, выявлено два административных нарушения по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД», – отмечается в сообщении.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составила 3 тысячи рублей.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей от 7 до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.