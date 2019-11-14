РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В Московской областной детской больнице в подмосковном Подольске украсили стены сказочными героями из мультфильмов, сообщается в группе «ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» в соцсети «ВКонтакте».

«В Московской областной детской больнице поселились сказочные герои. В рамках проекта «Палитра добрых стен» художник Анастасия Завьялова украсила стены больницы жизнерадостными мультяшными персонажами», - говорится в сообщении.

Проект «Палитра добрых стен» стал лауреатом II Премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2018 году.

«Теперь маленьких пациентов встречают не строгие больничные стены, а любимые детские герои. Так детям проще отвлечься от процедур, к тому же они быстрее адаптируются к больничным условиям и легче идут на контакт с врачами», – сказала исполняющая обязанности главного врача Анастасия Манукян.