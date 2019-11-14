РИАМО - 14 ноя. На пусковом участке 4 Центральной кольцевой автомобильной дороги, который проходит от М-7 «Волга» до трассы М-4 «Дон», построят шесть транспортных развязок, на трассе также планируют возвести 71 искусственное сооружение, сообщил в четверг журналистам руководитель проекта «ЦКАД-4» от «Автодора» Константин Арефьев.

«Мы находимся на пусковом участке 4 Центральной кольцевой автомобильной дороги. Данный участок дороги проходит от М-7 «Волга» до трассы М-4 «Дон». Протяженность участка – более 96 километров, трасса проходит по четырем округам Московской области. Что из себя представляет дорога: это современная автомагистраль со скоростным режимом <...> без пересечений в одном уровне. Предусматривается строительство шести транспортных развязок с пунктами взимания платы на въездах и съездах», — сказал Арефьев.

Он добавил, что на дороге будет по две полосы в каждом направлении. Расчетная скорость – 150 километров в час, однако законом максимальная скорость на автомагистралях ограничена 110 километрами в час, в исключительных случаях – 130 километрами в час.

Арефьев напомнил, что дорогу строят по принципу государственно-частного партнерства. Со стороны Российской Федерации выступает компания «Российские автомобильные дороги», со стороны концессионера – «Юго-восточная магистраль», которая обеспечит привлечение инвестиций. Инвестор обеспечивает 44% финансирования строительства дороги.

«Концессионное соглашение предусматривает реализацию проекта в течение 30 лет. То есть концессионер должен до октября 2021 года построить дорогу и до середины 2047 года обеспечивать ее эксплуатацию. Стоимость концессионного соглашения составляет 88 миллиардов (рублей – ред.)», — уточнил руководитель проекта «ЦКАД-4».

Он добавил, что после 2047 года дорога передается в собственность государства.

Арефьев отметил, что график производства сейчас предусматривает выполнение работ на 17,5 миллиардов рублей. На данный момент концессионер выполнил и принял работы на 18 миллиардов рублей. Таким образом, выполнено 20% работ. Однако фактически строительство идет быстрее.

Он добавил, что по движению трассы строятся искусственные сооружения. Всего их будет 71 – это мосты, эстакады, путепроводы, пешеходные переходы. Дорога пересекает 14 рек, через которые также строят искусственные сооружения. Самым крупным будет мост через Москву-реку.

ЦКАД начали строить в 2014 году. Северная, восточная и южная секции представляют собой абсолютно новую трассу, она будет платной. Западная, бесплатная секция — частично реконструируемая «бетонка». В настоящее время строится около 340 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Строительство планируется полностью завершить к 2025 году.