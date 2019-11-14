РИАМО - 14 ноя. В Серпухове после проверки прокуратурой отделения Пенсионного фонда РФ к дисциплинарной ответственности привлекли 19 сотрудников за сокрытие и занижение своего уровня дохода, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Проверка показала, что работниками указанного подразделения Пенсионного фонда допускались случаи предоставления недостоверных сведений о принадлежащем им и их супругам недвижимом имуществе», - говорится в сообщении.

Также была скрыта информация о наличии автотранспортных средств, о доходах, уровень которых был занижен.

По результатам проверки Серпуховская городская прокуратура внесла руководителю регионального управления Пенсионного фонда представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 19 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.