РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В Подольском центре занятости населения (ЦЗН) свыше 180 человек предпенсионного возраста прошли обучение с начала текущего года, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник Подольского центра занятости населения.

«Обучение граждан предпенсионного возраста продолжается. Всего с начала года Подольским центром занятости населения было направлено на обучение более 180 граждан предпенсионного возраста», – говорится в сообщении.

В настоящее время в ПЦЗН проходит обучение по курсу «Специалист ЖКХ». До конца года еще имеются свободные места на обучение, желающие принять участие, должны обращаться в Подольский центр занятости населения.