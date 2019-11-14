РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 ноя. Строительство шести домов в ЖК «Большое Путилково» в подмосковном Красногорске планируют завершить в III квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство домов №№1, 2, 3, 4, 5, 6 жилого комплекса «Большое Путилково» и отметили, что возведение объектов ведется в соответствии с графиком производства работ.

«В настоящее время ведутся работы по устройству кладки наружных стен и внутренних перегородок жилых корпусов. Плановое завершение строительства – III квартал 2020 года», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Объекты возводятся вблизи деревни Путилково городского округа Красногорск. По проекту общая площадь шести домов составит 148,2 тысяч квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 2 236 квартир.

«В ходе проверки выявлены нарушения содержания строительной площадки. Подрядчику ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО» выдано предписание на устранение нарушений», – добавляется в материале.

Застройщиком выступает ООО «Самолет-Путилково».