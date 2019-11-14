РИАМО – 14 ноя. Злоумышленники открыли новый способ кражи электронных денег, который заключается в том, что преступники, притворяясь сотрудниками безопасности банка, узнают код из смс, пишет в четверг газета «Известия».

«Помогают злоумышленникам в этом сервисы перечислений с карты на карту разных банков (система card2card)», - говорится в материале.

Для этих сервисов необходимо просто узнать данные карты, с которой нужно осуществить перевод, а также код из смс. Но с этим мошенники тоже справились. Они, притворившись сотрудниками безопасности банка, просят сообщить код из смс. Люди, доверившись, обнаруживают через несколько секунд, что с их карты совершен перевод.

В основном, злоумышленники осуществляют перевод на виртуальные карты сервисов «Яндекс.Деньги», QIWI, Webmoney. При желании, авторизованный аккаунт можно купить. Например, анонимный QIWI-кошелек с ограничением в 600 тысяч рублей легко можно приобрести всего за 4 тысячи рублей, а зарегистрированный на подставного человека аккаунт в «Яндекс.Деньги» стоит 1,2 тысячи рублей.

Такие преступления совершаются достаточно часто, примерно четыре раза в месяц. Руководство банков знает о таком виде мошенничества и при выявлении его стараются быстро связаться с другим банком, куда совершается перевод и заблокировать платеж. Часто деньги пострадавших удается вернуть.

Раньше простым методом обналичивания денег являлось совершение покупки на иностранном Интернет-магазине и дальнейшая продажа вещей. Но теперь все стало в разы легче, и преступники могут обналичить не 40% украденного, а 100%.