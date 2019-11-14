РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 ноя. Более 550 человек записались на день ранней диагностики, который состоится 16 ноября в Московском областном онкологическом диспансере в подмосковной Балашихе, дальнейшая запись закрыта, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В день ранней диагностики все желающие смогут получить консультации врачей-онкологов в области гинекологии, маммологии, дерматологии, проктологии, урологии и хирургии грудной клетки, органов брюшной полости, головы и шеи. А также по рекомендации и направлению специалистов онкодиспансера пройти УЗИ, маммографическое, рентгенологическое обследование и цитологическое исследование. Для получения консультаций необходимо было записаться по телефону онкодиспансера до 15 ноября включительно.

«Предварительная запись на День ранней диагностики, который состоится 16 ноября 2019 года, завершена. Это связано с тем, что количество желающих получить консультации специалистов Московского областного онкологического диспансера уже превысило 550 человек. К сожалению, возможности техники ограничены, аппараты УЗИ рассчитаны на использование из расчета не более 300 человек в день. Поэтому принято решение закрыть запись», – говорится в сообщении.

День ранней диагностики проводится для тех, кто не состоит на учете у врача-онколога. Это уникальная возможность попасть на прием к высококвалифицированным специалистам без направления. Мероприятие призвано убедить людей в том, что не надо бояться врачей-онкологов. Надо бояться упустить время, ведь на ранних стадиях рак поддается лечению и его можно победить. Чем раньше эта болезнь будет выявлена, тем более благоприятный будет прогноз.