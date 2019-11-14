РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство школы и детского сада в ЖК «Каскад Парк» у деревни Бережки Подольска, сообщается в группе «В Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске скоро появятся два новых социальных объекта: общеобразовательная школа на 350 человек и детский сад на 160 мест в ЖК «Каскад Парк» (деревня Бережки, территориальный отдел «Лаговский»). Разрешения на строительство ООО «Бережки» выдало министерство жилищной политики Московской области», – говорится в сообщении.

Ранее проекты школы и детского сада одобрил комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. На участке площадью 2 гектара будет возведен комплекс из общеобразовательной школы и детского сада. Рядом со школой разместится спортивный кластер с собственным стадионом. Детский сад также будет оснащен современной спортивной площадкой. Завершение строительства соцобъектов планируется не позднее 2022 года.