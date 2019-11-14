РИАМО – 14 ноя. Живописец и режиссер Владимир Артыков скончался в Москве в возрасте 85 лет, сообщает в четверг РЕН ТВ.

«Почетный член Российской академии художеств скончался в возрасте 85 лет накануне. Известно, что он умер у себя дома», - говорится в сообщении.

Работы Артыкова есть в собраниях Третьяковской галереи, государственных музеев стран СНГ. Его картины приобретали коллекционеры из разных стран, например, США и Великобритании. Работа Артыкова «Незабываемый 1919 год» находится в музее ФСБ.

Артыков также был режиссером нескольких документальных фильмов.