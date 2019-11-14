РИАМО - 14 ноя. Мужчина попытался спрыгнуть с моста в центре столицы, но ему помешали сотрудники полиции, проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Администратор одного из городских ресторанов сообщила 13 ноября в полицию, что один из посетителей попросил чистый лист бумаги и ручку и написал предсмертную записку. После этого посетитель убежал.

«В ходе отработки полицейскими прилегающей территории в центральной части города на парапете моста был обнаружен гражданин 1987 года рождения, который попытался спрыгнуть с моста на набережную, но был пойман за одежду сотрудниками ППСП, после чего был передан наряду скорой медицинской помощи и госпитализирован в медицинское учреждение с резаными ранами предплечья», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.