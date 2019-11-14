РИАМО - 14 ноя. Трех членов Солнцевской ОПГ и двух соучастников задержали в столице, их обвиняют в похищении человека и вымогательстве, четырех фигурантов арестовали, по пятому решение отложено до 15 ноября, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении пятерых соучастников в возрасте от 30 до 45 лет. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой) и пунктом «а» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство организованной группой в целях получения имущества в крупном размере)», — сказала Иванова.

По данным следствия, 22 октября пять соучастников в интересах своей знакомой из жилого дома по Мичуринскому проспекту похитили москвича. Они удерживали его в офисе на западе города. За освобождение злоумышленники потребовали от потерпевшего отказаться от имущественных претензий погашения долга. Потерпевший смог сам освободиться в тот же день и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.

Иванова уточнила, что благодаря проведению следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями столичного ГСУ СК России и сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России задержали трех членов Солнцевской преступной группировки и еще двух человек, которые не входят в состав ОПГ.

В отношении четырех фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении пятого решение отложили до 15 ноября.