РИАМО - 14 ноя. С начала октября для участников программы «Активное долголетие» организовали около 300 экскурсий, активности программы посетили 20 тысяч человек, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова вместе с участниками программы «Активное долголетие» съездила в Истру на специальном автобусе и пообщалась с посетителями клуба активного долголетия в Одинцовском округе.

«Губернаторская программа «Активное долголетие» работает уже полтора месяца. В ней могут участвовать женщины с 55 лет и мужчины – с 60 лет, мы видим большой интерес у старшего поколения. Программа содержит несколько направлений: творчество, спортивные мероприятия, создание клубов с бесплатными занятиями, а также единые дни диспансеризации в медицинских учреждениях», — сказала Забралова.

Она добавила, что с 1 октября прошло около 300 выездных экскурсий, активности программы посетили 20 тысяч человек.

Забралова рассказала, что в Подмосковье работает уже три клуба активного долголетия.

«До конца года откроется еще 5 клубов – в Лотошине, Долгопрудном, микрорайоне Юбилейный Королева, Сергиево-Посадском и Ленинском городских округах. К 1 марта 2020 года они появятся во всех муниципалитетах», — уточнила Забралова.

Всего разработано 44 туристических маршрута по популярным достопримечательностям Подмосковья. Для проведения экскурсий подготовлены специальные автобусы, в дороге участников сопровождают социальный работник и экскурсовод.

Поездки организуют два-четыре раза в месяц. Записаться на экскурсии можно на сайте.

Все участники «Активного долголетия» могут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой, физкультурой, дыхательной гимнастикой, танцами, йогой, пением, посещать компьютерные и творческие курсы, ходить в бассейн. Записаться можно также на сайте или в приложении «Соцуслуги».