РИАМО - 14 ноя. Фестиваль практической психологии «Психолог-fest» пройдет в столице с 20 по 22 ноября, гости мероприятия смогут получить консультации и советы по решению важных жизненных проблем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 20 по 22 ноября в Москве пройдет ежегодный фестиваль «Психолог-fest». Гостей ждут тематические лекции, семинары, тренинги и множество других мероприятий, направленных на популяризацию возможностей современной практической психологии», - говорится в сообщении.

Посетить фестиваль будет полезно как профессионалам, желающим повысить свою квалификацию, так и тем, кому важно разобраться с жизненными проблемами или найти выход из затруднительной ситуации.

«Мероприятия фестиваля развернутся на 23 городских площадках. Так, в подразделениях Московской службы психологической помощи (МСПП) во всех округах города ведущие психологи будут читать лекции на актуальные темы, проводить семинары, тренинги и мастер-классы, сеансы диагностики и реабилитации», - отмечается в материале.

На практических занятиях можно будет узнать, как построить здоровые семейные отношения, поднять свою самооценку, конструктивно общаться с детьми. В программу включены такие семинары, как «Тайная сила родителя», «Мои деньги. Ловушки ума, скрытый потенциал», «Окна в мир собственных чувств», «Психосоматика и семейные истории» и многие другие.

Также будут организованы просмотры кинофильмов и панельные дискуссии, на которых специалисты поделятся профессиональными навыками в области практической психологии и смогут наладить новые связи в профессиональной среде.

«Насыщенная программа запланирована на 22 ноября в клубном пространстве «Мой социальный центр» (улица Сущевский Вал, дом 31, строение 2). Москвичи смогут поучаствовать в мастер-классе «Безграничные возможности», посетить психологический киноклуб, попрактиковаться в оздоровлении души и тела с помощью практики Чжун Юань Цигун, опробовать психологическую трансформационную игру «Секреты отношений», - уточняется на сайте.

Кроме того, множество интересных мероприятий 22 ноября пройдет на презентационных площадках центра «Моя карьера». Например, на семинаре-тренинге «Профессиональное выгорание, депрессия» участники смогут проанализировать свои актуальные потребности и ресурсы, оценить степень удовлетворенности своим трудом. Мастер-класс «Работа в режиме многозадачности» будет полезен тем, кто хочет научиться определять приоритеты и достигать поставленных целей. А на семинаре «Ресурсы стрессоустойчивости» можно будет отработать способы обретения, поддержания или восстановления гармоничного состояния.

Также на протяжении всего дня в центре «Моя карьера» можно будет получить экспресс-консультацию психолога и пройти психологическую диагностику «Тест на счастье». Тестирование доступно в режиме онлайн на сайте департамента труда и соцзащиты населения города.

Зарегистрироваться на мероприятия и узнать подробное расписание можно на сайте фестиваля.