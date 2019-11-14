РИАМО – 14 ноя. Программа департамента предпринимательства и инновационного развития столицы «Московский предприниматель» заняла второе место в номинации «Международные тренды в коммуникациях» крупнейшей международной премии в Восточной Европе и Средней Азии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект также выиграл бронзу в номинации «Лучший инновационный проект с применением новых инструментов». Награждение победителей и призеров состоялось 12 ноября в Москве», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что программа «Московский предприниматель» была запущена менее года назад с целью популяризации малого бизнеса и стимуляции предпринимательской инициативы.

Центральная площадка проекта — Moscow Business, на которой собраны все мероприятия, сервисы и новости департамента предпринимательства и инновационного развития. Портал уже посетили более 200 тысяч человек.

Два года назад каждый десятый столичный предприниматель знал о мерах поддержки бизнеса, на сегодняшний день эта цифра увеличилась в пять раз — до 45%, этот показатель в полтора раза выше, чем в среднем по стране.

«Расширение социального пространства влечет за собой высокие темпы роста общественной активности, в том числе в сфере бизнеса. Столичный бизнес непрерывно совершенствуется, а области применения инноваций открывают новые возможности для его развития», — заявил Фурсин.

Сейчас в Москве зарегистрировано более 600 тысяч юридических лиц и свыше 350 тысяч индивидуальных предпринимателей — суммарно это более семи процентов от общего числа зарегистрированных в России компаний и индивидуальных предпринимателей.

«Выражаю благодарность командам программы «Московский предприниматель» и столичным бизнесменам за участие в проекте — ваши истории успеха вдохновляют москвичей на открытие собственных предприятий», — заключил Фурсин.

Премия Eventiada IPRA Golden World Awards вручается с 2011 года за лучшие проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациями, а также молодежными объединениями.

В этом году заявки поступили из 13 стран: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии. Помимо Гран-при и персональных номинаций, жюри конкурса определило победителей в четырех тематических блоках, включая такие как «Компании и организации», «Здоровый образ жизни», «Молодежные проекты» и «Номинации для учащихся».