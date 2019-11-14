РИАМО - 14 ноя. Полицейские и сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области задержали 44-летнего жителя подмосковного Жуковского, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«При проведении обыска в квартире правонарушителя, расположенной в одном из домов по улице Гагарина, полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова и револьвером Наган, охотничий карабин «Сайга-12к», имеющий признаки переделки, охотничье ружье, мелкокалиберная винтовка, около 1,3 тысячи патронов различного калибра, ноутбук и электронные весы», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что часть изъятых боеприпасов оказалась пригодной для выстрелов. Остальное направили на экспертизу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.