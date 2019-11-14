РИАМО – 14 ноя. В столице в четверг стартует сезон зимней пассажирской навигации по Москве-реке, речные прогулки будут проводиться на 10 теплоходах ледового класса с усиленным корпусом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К юбилейному сезону зимней речной навигации подготовлены новые специальные рейсы и прогулки, которые позволят жителям Москвы и туристам получить весь калейдоскоп впечатлений. Например, пассажиры смогут поучаствовать в театральных круизах, гастрономических прогулках и даже специальных новогодних рейсах», - отметил сотрудник комитета по туризму Москвы.

Работающие зимой суда способны ходить при битом льде толщиной до 20 сантиметров. Во время сильных холодов, когда река промерзает глубже, ее предварительно расчищают ледоколы.

Теплоходы будут курсировать по двум туристическим маршрутам. Пассажиры увидят основные достопримечательности центра столицы: Кремль, собор Василия Блаженного, стадион «Лужники», главный корпус МГУ имени М.В. Ломоносова, парк «Зарядье» и другие. Продолжительность маршрутов составит 2,5 часа.

Пассажиры смогут воспользоваться аудиогидом с описанием туристических объектов на шести языках: русском, английском, китайском, испанском, французском и немецком.

Прошлый сезон пассажирской навигации по Москве-реке стартовал 15 ноября 2018 года и продлился до 24 апреля. За это время теплоходы перевезли более 200 тысяч человек. Новый зимний сезон стал юбилейным — десятым.

Экскурсии — это не единственное развлечение на борту теплоходов. Так, например, во время «Московской весны a cappella» для пассажиров выступают музыкальные коллективы и исполнители. Кроме того, с теплоходов открывается красивый вид на фейерверки, которые регулярно входят в программу городских фестивалей.