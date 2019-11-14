РИАМО - 14 ноя. До конца 2019 года пассажиров столичного метрополитена начнут перевозить 175 поездов «Москва» нового поколения, всего на семи линиях метро сейчас курсируют 160 инновационных составов, сообщается на официальном сайте мэра города.

«До конца года в Московском метрополитене станет больше поездов «Москва». Пассажиров будут перевозить уже 175 составов нового поколения. Таким образом, они станут вторыми по количеству и будут составлять более 20% от эксплуатируемого парка поездов», - говорится в материале.

Самыми распространенными поездами остаются «Номерные». Ежедневно в подземке формируется около 260 составов этой серии. На третьем месте — поезда «Ока». Каждый день в метро курсирует около 140 таких составов.

«Инновационные поезда «Москва» постепенно приходят на смену своим предшественникам. Сейчас на семи линиях московского метро ходит более 160 таких составов. Новые поезда на 15% вместительнее. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования и усиленной шумоизоляции в вагонах поездки в метро для пассажиров становятся комфортнее», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Впервые поезда «Москва» запустили в 2017 году на самой загруженной линии подземки — Таганско-Краснопресненской, где суточный пассажиропоток достигает 1,2 миллиона человек. Весной 2018-го инновационные составы появились на Калужско-Рижской линии.

В поездах «Москва» есть сквозной проход через все вагоны. Они удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах предусмотрены специальные места для инвалидных колясок. Кроме того, в вагонах можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

В этом году в метро появились поезда «Москва» новой модификации(«Москва-2019») с системой электродинамического торможения, которая обеспечивает плавное снижение скорости вплоть до полной остановки поезда возле платформы станции.

В новых составах над дверьми есть увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. На них проще увидеть названия станций линии, по которой следует поезд. В составах установлены новые поручни в форме шестиугольника. Они расположены на потолке вагона рядом с дверьми. Такие поручни не занимают много места и удобны для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу. Сиденья в салоне стали мягче, их обили антивандальной тканью, которая устойчива к повреждениям и не впитывает влагу.

Поезда «Москва» и «Москва-2019» перевозят пассажиров Некрасовской, Сокольнической, Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Солнцевской и Большой кольцевой линий.

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование «Какими будут поезда в московском метро?». Горожанам предлагали ответить на вопрос, должно ли обновление подвижного состава подземки проходить ускоренными темпами для повышения безопасности и комфорта пассажиров. Около 80% проголосовавших поддержали эту идею.