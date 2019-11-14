РИАМО - 14 ноя. С 1 сентября 2020 года еще 20 учебных заведений в Подмосковье присоединятся к проекту «Самбо в школах», сообщил РИАМО вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

Участники проекта посещают дополнительный урок физкультуры, на котором школьников учат основам самбо.

«Сегодня в 20 школах Московской области реализуется проект «Самбо в школах». Более 2 тысяч школьников занимаются по этому проекту. Сейчас на этапе внедрения еще 20 школ, в них проект заработает с начала нового учебного года. В дальнейшем надеемся охватить всю Московскую область», - сказал Худяков.

По его словам, несмотря на все амбиции, главным для проекта должно оставаться не количество, а качество обучения.

«Были моменты, когда школы регистрировались в проекте. Начинали, потом сталкивались с какими-то трудностями и отказывались дальше взаимодействовать. Поэтому сейчас мы внимательно смотрим не только на количество, но и на качество внедрения проекта», - заключил Худяков.