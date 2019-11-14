РИАМО - 14 ноя. В квартире на проспекте Мира в столице произошел пожар, во время его ликвидации спасли одного человека, еще 20 эвакуировали из соседних квартир, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Вечером 13 ноября в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве сообщили о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 118А.

«По данному адресу происходило загорание в квартире на седьмом этаже жилого 10-этажного дома. Горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В целях безопасности из соседних квартир вывели 20 человек. Во время тушения пожара спасли одного человека.

В 21:07 пожар локализовали, а в 21:11 – ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.