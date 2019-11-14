РИАМО – 14 ноя. V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2019» пройдет в Москве с 20 по 22 ноября, участники будут соревноваться по 62 компетенциям, а также для них проведут лекции и профориентационные мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

19 ноября состоится московский этап чемпионата, а с 20 по 22 ноября — национальный.

«Школьники, студенты и молодые специалисты с ограниченными возможностями здоровья будут соревноваться по 62 компетенциям, среди которых программирование и работа с информационными технологиями, кулинарное, столярное, слесарное и парикмахерское дело, компетенции в сфере услуг, в искусстве, в медицине и многое другое. Организаторы отмечают, что в этом году конкурсные задания стали сложнее, теперь участникам предстоит проявить еще большее профессиональное мастерство», - отмечается в материале.

В этом году в московском этапе принимает участие рекордное количество конкурсантов — 2007 человек. Для сравнения, в 2015-м, когда чемпионат только начинался в Москве, участников было всего 100.

Новшество «Абилимпикса-2019» — спецпроект «Наставник». Тех, кто помогал ребятам на протяжении всего чемпионата и готовил их к соревнованиям, наградят отдельно в специальных номинациях. Кроме того, в этом году люди с инвалидностью будут не только участниками чемпионата, но и волонтерами. По мнению организаторов, это даст возможность реализоваться большему количеству людей, в том числе через добровольчество.

Помимо основной, соревновательной части, в рамках чемпионата пройдут встречи с работодателями, профориентационные мастер-классы, лекции и многое другое.