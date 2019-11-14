РИАМО – 14 ноя. В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование, москвичам предлагают ответить на три вопроса, посвященные образовательному проекту «Школы старшеклассников», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этих школах учащиеся занимаются исследованиями и готовятся к поступлению в вузы.

«Всего будет три вопроса. Сначала «активные граждане» ответят, помогут ли, на их взгляд, «Школы старшеклассников» успешнее подготовиться к учебе в университетах московским выпускникам», - говорится в сообщении.

Отвечая на второй вопрос, горожанам нужно указать, с какого класса, по их мнению, необходимо начинать обучение в «Школе для старшеклассников». Среди вариантов — с восьмого, девятого, 10-го или 11-го класса. Также можно выбрать варианты ответов «Затрудняюсь ответить» или «Это должны решать специалисты». В ответе на последний вопрос участники расскажут, есть ли в их семьях старшеклассники или студенты.

Учебный процесс в «Школах старшеклассников» организован наподобие высших учебных заведений. Участники в больших и малых группах посещают лекции, семинары и практикумы. Кроме того, в «Школах старшеклассников» есть несколько направлений предпрофессионального образования, среди которых медицинские, инженерные, академические и ИТ-классы.

Первые «Школы» уже открыты на базе трех корпусов столичных школ.