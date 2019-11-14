РИАМО – 14 ноя. Федерация самбо Московской области разрабатывает новый всероссийский турнир, предполагается, что каждый год соревнования будут проходить в разных муниципалитетах, чтобы повышать интерес к данному виду спорта, сообщил РИАМО исполнительный директор Федерации самбо Московской области Александр Гавриленков.

«Хотелось бы со всеми заинтересованными структурами учредить на территории Московской области всероссийский турнир. Как рабочее название есть «Кубок губернатора Московской области». В советское время был такой турнир в Московской области, и проходил он в Химках», - сказал Гавриленков.

Он добавил, что создание нового турнира идет постепенно и будет проходить в несколько этапов. Так, например, «репетицией» предстоящего турнира стало возрождение соревнований по самбо в Сергиевом Посаде.

«Сейчас мы возродили Всероссийский турнир памяти Сергея Тропинова в Сергиевом Посаде. Сейчас мы все проанализируем. Потому что требования к этому турниру схожи с требованиями к Кубку губернатора», - добавил Гавриленков.