РИАМО – 14 ноя. В столице благоустроили территорию около станции «Марьина Роща» Московского метрополитена, работы прошли на Шереметьевской и прилегающих к ней улицах на площади 11,4 гектара, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Территорию вокруг станции метро «Марьина Роща» благоустроили по просьбам жителей Северо-Восточного округа столицы. Здесь расширили тротуары и обновили их покрытие, на дорогах положили новый асфальт, вдоль пешеходных зон установили светильники, обустроили павильоны для ожидания автобусов и дополнительные парковочные места, разбили газоны», - говорится в сообщении.

В порядок привели городское пространство площадью 11,4 гектара. Сейчас специалисты высаживают на территории деревья и кустарники.

Сотрудник пресс-службы столичного департамента капитального ремонта сообщил, что раньше территория около станции метро «Марьина Роща» в районе Шереметьевской улицы была неудобной как для местных жителей, так и для многочисленных гостей района. В Марьиной Роще находятся театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Московский молодежный центр «Планета КВН» и Высшая школа сценических искусств.

«Горожане часто приезжают сюда, чтобы сходить на концерт, спектакль или просто погулять. Узкие тротуары с некачественным покрытием, отсутствие защитных барьеров между дорогой и пешеходной частью, а также хаотичная парковка на территории мешали комфортному передвижению пешеходов. После благоустройства территория станет еще более популярной у москвичей и туристов», — отметил представитель пресс-службы.

Здесь уложено более 14 тысяч квадратных метров плитки, а также более 5 тысяч квадратных метров асфальта. От проезжей части тротуары отделили бордюрами. Установлено семь современных остановочных павильонов. В них можно укрыться от ветра и осадков.

Хаотичную парковку на территории у станции метро «Марьина Роща» упорядочили. На Шереметьевской улице обустроили парковочные карманы. Дополнительные места для автомобилей появились в 1-м и 3-м проезде Мариной Рощи.

Кроме того, на Шереметьевской и прилегающих к ней улицах стало светлее. Здесь установили 70 новых светильников. Также разбили 15 тысяч квадратных метров газона.

Сейчас специалисты высаживают у станции метро «Марьина Роща» и прилегающей территории деревья и кустарники. Уже следующей весной здесь распустятся липы, клены и каштаны, сирень, барбарис, дерен и спирея. Подбирались они специально для каждой улицы согласно концепции благоустройства, учитывающей общий облик уличного пространства и смену цветов листьев в разные времена года.

В ближайшее время на территории вокруг станции метро «Марьина Роща» установят также новые скамейки и урны.