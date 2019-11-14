РИАМО - 14 ноя. Пользователям личного кабинета на портале mos.ru стало доступно обновление виджета «Коммунальные услуги», благодаря которому сохраняются данные показаний счетчиков, переданные за предыдущие расчетные периоды, новая функция также позволит жителям следить за тем, как потребляются ресурсы в квартире, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В личном кабинете портала mos.ru обновлен виджет «Коммунальные услуги». Теперь он сохраняет данные показаний приборов учета воды и электричества, переданные за предыдущие расчетные периоды. Кроме того, через виджет пользователь может вносить данные по счетчикам воды на два месяца вперед», - говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы департамента информационных технологий Москвы отметил, что при помощи виджета горожане передают показания водо- и электросчетчиков прямо в личном кабинете. Новая функция позволит жителям следить за тем, как потребляются ресурсы в квартире.

«Те, кто планирует длительный отпуск или командировку, смогут также вносить данные приборов учета воды на два месяца вперед, исходя из среднего значения за всю историю показаний. Так они смогут получать квитанцию и оплачивать счета онлайн своевременно, независимо от местонахождения», — сказал представитель пресс-службы.

Пользователь может посмотреть историю показаний приборов учета воды за три предыдущих и текущий месяц, перейдя по ссылке «Посмотреть переданные показания» в окне виджета. Здесь же при необходимости он сможет указать усредненные данные за два будущих месяца. Важно помнить, что если показания не передаются более трех месяцев, то расчет производится по нормативам. Такая сумма, как правило, превышает среднемесячные показатели.

Перейдя по ссылке виджета «Посмотреть переданные показания», пользователи также могут просматривать последние отправленные данные по расходу электроэнергии. После обновления горожане видят номер счетчика, срок действия результатов их проверки, а также информацию о действующем тарифе.

Личный кабинет — персональный раздел на mos.ru, который позволяет москвичам получать оперативный доступ к городским услугам и сервисам. Здесь можно передать показания счетчиков воды, оплатить штрафы, прикрепиться к детской или взрослой поликлинике, подать заявку на оформление карты москвича, получить сведения из Фонда капитального ремонта и многое другое.

Зарегистрироваться на сайте и войти в личный кабинет может любой житель Москвы, у которого есть электронная почта и мобильный телефон. Чтобы получить доступ ко всем услугам mos.ru, нужно подтвердить личность в любом центре госуслуг «Мои документы». Для этого нужно предъявить паспорт, СНИЛС и заполнить заявление.

Личный кабинет на mos.ru обновили в декабре 2018 года. В нем усовершенствовали интерфейс и расширили функциональные возможности. Горожане пользуются полезными электронными сервисами с помощью специальных графических элементов — виджетов. Благодаря этому стало удобнее получать информацию об услугах. Например, на рабочий стол в личном кабинете можно добавить следующие виджеты: «Коммунальные услуги», «Запись к врачу», «Ребенок в школе», «Оплата штрафов ГИБДД», «Спортивные школы», «Платежи», «Государственная итоговая аттестация», «Активный гражданин», «Пенсионный фонд».

Всего на mos.ru в электронном виде доступно более 340 услуг и сервисов. Они упрощают взаимодействие горожан с разными учреждениями, оформление или подачу документов, оплату счетов. Ежедневно обновленный личный кабинет посещают около миллиона пользователей.